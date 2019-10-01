قال جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة الشكاوى، إنَّ لجنة الشكاوى عقدت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 5 اجتماعات للتحقيق في المخالفات المنسوبة لعدد من صفحات "فيس بوك" وقنوات "اليوتيوب"، لافتا إلى أنه تم إعداد ملف تمّ رفعه للمجلس يحتوي على 128 صفحة وقناة مصحوبا بتوصية تتضمن إبلاغ النائب العام حولها.

وأكّد "شوقي"، في تصريح خاص لـ"الوطن" أن هذه الصفحات الشخصية تحض على العنف بشكل سافر ومتكرر وتروج للأكاذيب والقصص المفبركة، وتتبع جماعات إرهابية، كما أن عددها منها مجهولة الهوية من داخل وخارج مصر.

وأوضح أن الفيديوهات التي أثارت المصرييين خلال الفترة الماضية مخالفة للقواعد وسياسات التعامل على "فيس بوك" و"تويتر" و"يوتبوب"، مبينا أنه "رغم هذا فإن جميع الشركات التي تمثل منصات التواصل الاجتماعي أغمضت أعينها عن إزالة هذا المحتوى المخالف" بحسب تعبيره.