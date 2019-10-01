حصلت "الوطن" على التقرير الذي أعدته لجنة الشكاوى التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي عضو المجلس، حول التغطية الإعلامية للأحداث الأخيرة.

وأكّد التقرير، أنَّ "مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية تعرضت لأكبر حرب شائعات لم يسبق أن تعرض لها شعب أي دولة من قبل، استخدمت خلالها آلاف الأكاذيب والأخبار المفبركة والفيديوهات والصور المصطنعة والوقائع المزيفة والتي حملتها مئات الآلاف من صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أشخاص وهميين أو أعضاء معروفين في التنظيمات الإرهابية".

وتابع تقرير اللجنة: "تهدف الحرب في الأساس إلى تضليل وخداع الرأي العام المصري، ورصدت اللجان المختصة تورط عدد من هذه الصفحات في الترويج للدعوات للعنف ونشر الأكاذيب والأخبار المفبركة والحض على الكراهية واستخدمت في ذلك أقذر الألفاظ والعبارات والأوصاف للحط من قدر الدولة وإحداث صدمة عند الرأي العام".

ورصدت اللجنة رد الإعلام المصري بالرد على هذه الأكاذيب "بحرفية عالية وبإعلاميين كبار، فنجحت الشاشات التابعة للكيانات الإعلامية الكبيرة في استخدام المهارات الإعلامية المتنوعة وبشكل حرفي مما أفقد الشائعات معناها وكشف حقيقتها أمام الرأي العام المصري" بحسب تقرير لجنة الشكاوى.