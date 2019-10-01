بالدلتا والصحراء والبحر المتوسط.. 16 مشروع قانون للتنقيب عن البترول تحت القبة

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب 16 مشروع قانون قدمته الحكومة إلى البرلمان، خلال الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس النواب اليوم، إلى لجنة الطاقة والبيئة، لتنظيم البحث والتنقيب عن البترول والغاز في مختلف المناطق بمصر بالدلتا والصحراء والبحر المتوسط.

وتشمل القوانين المحالة 10 مشروعات للتنقيب عن البترول هي:

- قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وبعض الشركات الأخرى للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة خليج السويس.

- قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة أخرى للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة وادى النيل.

- قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة أخرى للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة غرب الفيوم.

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فس التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة أخرى للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة جنوب شرق حورس بالصحراء الغربية.

- قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة أخرى للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة جنوب أبو سنان بالصحراء الغربية.

- قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة أخرى للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة جنوب شرق سيوة بالصحراء الغربية.

- قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة أخرى للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة تنمية بدر 3 وبدر 17 بالصحراء الغربية.

- قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة أخرى للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة غرب الرزاق بالصحراء الغربية.

- قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة أخرى للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية.

- قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة جنوب الوادى للبحث عن البترول بخليج السويس.

وتضمنت الإحالات 6 مشاريع قوانين المحالة للتنقيب عن الغاز كالتالي:

- قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للبحث عن الغاز والزيت الخام بمنطقة شرق العامرية بالبحر المتوسط.

- قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للبحث عن الغاز والزيت الخام بمنطقة سيدي جابر بالبحر المتوسط.

- قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للبحث عن الغاز والزيت الخام بمنطقة شمال الفنار البحرية بالبحر المتوسط.

- قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للبحث عن الغاز والزيت الخام بمنطقة شرق دمنهور الأرضية بدلتا النيل.

- قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للبحث عن الغاز والزيت الخام بمنطقة البرج البحرية بالبحر المتوسط.

- قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للبحث عن الغاز والزيت الخام بمنطقة شمال بالبحر المتوسط.