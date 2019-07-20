يغادر مساء اليوم السبت، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني، في جولة إفريقية، إلى كل من كينيا ورواندا، بناءً على دعوة من رئيسي البرلمان في كلا البلدين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهما، وتبادل وجهات النظر حول قضايا الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تتضمن الجولة لقاء رئيس المجلس والوفد المرافق له كبار المسئولين في كلا الدولتين.

وتأتي هذه الزيارة في ضوء العلاقات المصرية القوية مع كل من كينيا ورواندا على المستويين الحكومي والبرلماني، والرغبة في العمل على المزيد من التطور لتلك العلاقات، ولا سيما على المستوى البرلماني ودعم سبل التعاون بين البرلمانات في البلدان الثلاثة.

كما تأتي هذه الزيارة في إطار جولة إفريقية جديدة يقوم بها رئيس المجلس، استكمالا لجولات سابقة زار خلالها كل من تنزانيا وبورندي وجيبوتي.

وتهدف هذه الجولات إلى تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية المصرية في تعزيز العلاقات مع دول القارة الإفريقية، خاصة على المستوى البرلماني، دعماً لتوجه الدولة المصرية نحو تعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية وعلى جميع المستويات، خاصة في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي.