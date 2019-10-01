أعلن بنك فيصل الإسلامى المصري حاجته لشغل وظائف محامي الشهر العقاري والتوثيق والعقود بالشروط التالية:

المؤهل العلمي

- الحصول على درجة الليسانس في الحقوق من إحدى الجامعات الحكومية، ويفضل الحاصلين على درجة الماجستير في القانون.

- يفضل الحاصلين على تقدير جيد جدًا.

الخبرات العملية

- خبرة عملية لا تقل عن 12 سنة في أعمال الشهر العقاري والتوثيق والعقود.

- يفضل أن يكون المتقدم من العاملين في مصلحة الشهر العقاري أو سبق العمل بها.

- إجادة تطبيقات الحاسب الآلي.

وللراغبين في التقدم للوظائف إرسال الطلبات إلى الإدارة العامة للموارد البشرية على العنوان التالي

بنك فيصل الاسلامى المصري: 149 شارع التحرير – ميدان الجلاء –الدقي– الجيزة .ص .ب: 283 القاهرة.

أو على البريد الإلكتروني: humanres@faisalbank.com.eg، مع ضرورة ذكر كود الوظيفة 20196 في عنوان الرسالة، على أن يكون آخر موعد للتقديم 10 أكتوبر الحالي.