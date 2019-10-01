أسعار ماليبو واكوينوكس من شيفروليه في السوق المصري

تشهد سوق السيارات المصرية تغيرات عدة في أسعار الجديد والمستعمل، ويتحكم في ارتفاع وانخفاض الأسعار عوامل عدة، بينها أسعار الدولار وانخفاض وارتفاع فوائد البنوك والتسعيرة الجمركية، ويبحث المستهلكون دائما عن الأسعار وأفضلها.

وفي السطور التالية، قائمة بأسعار سيارت ماليوبو واكوينوكس من شركة شيفروله بالسوق المصري.

وجاء سعرالسيارة ماليبو 2019 كما يلي:

ماليبو LS بسعر 419.990 جنيه.

ماليبو LT بسعر 459.990 جنيه.

ماليبوLTZ بسعر 499.990 جنيه.

وجاءت السيارة شيفروليه اكوينوكس LTZ 499,990 بسعر يبدأ من 539.900 جنيه.