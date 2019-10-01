عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اجتماعا، اليوم، في متحف أعلام ومشاهير الدقهلية، وتفقد الأعمال الجارية به، للوقوف على حجم ما تم تنفيذه.

وقال شاروبيم إنه من حق أبناء الدقهلية أن يكون لديهم متحفا يخلد ذكرى رموزهم ومفكريهم وفنانيهم ومثقفيهم، وشدد على ضرورة الحفاظ على الطراز المعماري الراقي للمبنى، وأن يتم تصميم الأقسام الداخلية بأحدث طراز، وتزويدها بأحدث تكنولوجيا للعرض، وتقسيمه ليضم "مكتبة وصالة عرض".

وطلب محافظ الدقهلية من القائمين على العمل، أن يضم المتحف أكثر من قاعة وقسما لعرض أعلام الدقهلية، بما يسهل تعريف المواطنين بتاريخهم، وتفاصيل كفاح أبناء إقليميهم ومشوارهم منذ النشأة وحتى بلوغ النجومية، وكذلك إقامة مكتبة بداخله تضم المجموعات التراثية والفكرية المختلفة للكتب.

وشدد محافظ الدقهلية على مسؤولي التطوير، بتقسيم المبنى من الداخل، بما يضمن حسن العرض، وعلى ضرورة الإسراع في أعمال التنفيذ ليتم افتتاح المتحف، ويستفيد منه أبناء المحافظة.

حضر الاجتماع مجموعة العمل المنوط بها التصميم والتقسيم الداخلي، وتضم الدكتورة راندا بليغ رئيس قسم الآثار بكلية الآداب جامعة المنصورة، الدكتور أيمن طاهر أستاذ الآثار، الدكتور إبراهيم العدل عميد كلية الآداب السابق بدمياط، المهندس كريم الشابوري مصمم عروض متاحف، المهندسة سهير نعيم وكيل وزارة الإسكان، حسام عبداللطيف رئيس حي شرق المنصورة.