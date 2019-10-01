افتتاح المعرض الفني الأول لطلاب كلية الزراعة بجامعة المنيا

افتتح الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المعرض الفني الأول لطلاب كلية الزراعة، لزيادة الوعي الفني لدى طلاب الكلية.

ضم المعرض الذي شهد افتتاحه الدكتور عادل عبدالله عبدالغني عميد الكلية، والدكتور حسين عبدالجليل وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، العديد من اللوحات الفنية والمجسمات من أداء طلاب الكلية بمختلف اقسامها، ولوحات تحمل في مضمونها حث الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية وإظهار مواهبهم الفنية.

واستكمالًا لتوعية طلاب كلية الزراعة وتعريفهم بأقسامها وأنشطتها المختلفة، أقامت الكلية مؤتمرًا طلابيًا موسعًا تم خلاله تعريف الطلاب بمرحلتهم الجامعية الجديدة وما تتطلبه تلك المرحلة من جد واجتهاد و تحمل للمسؤولية، إلى جانب كونها متنفسًا لإطلاق مواهبهم وإبداعاتهم بما يعود بالنفع على أنفسهم وبلادهم.

حضر المؤتمر الطلابي الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد صلاح منسق الانشطة بالكلية، واللدكتور حسام عبد الرحيم مقرر فريق طلاب من أجل مصر ومكتب رعاية الطلاب بالكلية.