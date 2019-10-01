جامعة حلوان تهدي "بورتريه" لـ تواضروس.. والبابا: سعيد بتقديركم

أهدى عدد من عمداء كليات جامعة حلوان، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، "بورتريه" خاص له، وأعرب البابا عن سعادته وتقديره لجامعة حلوان.

جاء ذلك في أول زيارة رسمية للبابا تواضروس الثاني، لجامعة حلوان، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

وحث البابا، طلاب الجامعة، على ضرورة استثمار وقت فراغهم في البحث والمعرفة، مؤكداً أن الدراسة الجامعية تعد أهم وأفضل فترة تمر في عمر الإنسان.

وأشار قداسة البابا إلى زياراته السابقة لعدد من الجامعات المصرية كجامعة الإسكندرية التى تخرج فيها بكلية الصيدلة، وجامعة القاهرة، وجامعة بني سويف، والجامعة البريطانية في مصر، مضيفا أن زيارات جامعاتنا تصنع نوعا من الوحدة فى الفكر بين الأفراد.