خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لسرعة حجب المواقع التي تبث أعمالا درامية، واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

وقال المجلس، في بيان له، إنه تم رصد العديد من المواقع التي تقوم ببث محتوى مملوك للغير، من أعمال درامية ومسلسلات وأفلام، مما يكبد منتجي وأصحاب هذا المحتوى خسائر بالغة.

وأشار المجلس إلى أنه خاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لسرعة حجب تلك المواقع، مع تتبعها، وتحديد القائمين عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن اكتشافه لتلك المواقع، جاء خلال متابعته للمواقع الإلكترونية المختلفة.