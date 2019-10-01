قال المهندس ياسر قورة المتحدث باسم جبهة تصحيح مسار حزب الوفد، إن مسلسل الفصل التعسفي المخالف للائحة الوفد، ما زال مستمرا، وآخره فصل "صبري السيد" أحد قدامى الوفديين، وسكرتير عام اللجنة العامة بالإسكندرية سابقا، لمجرد أنه يعارض سياسات رئيس الحزب.

وأضاف "قورة"، في بيان له، أن رئيس الحزب لم يكتف بالفصل، حيث قام بتحويل "صبري السيد" إلى النيابة العامة، في سابقة لم تحدث في تاريخ الوفد، حيث لم يتم تحويل أحد أبنائه للنيابة.

وأشار إلى أن قيم ومبادئ الوفد تنهار، في ظل وجود رئيس الحزب الحالي، الذي لا يحترم لوائح الحزب، وأعرافه، وتاريخه، وثوابته، ويتعامل مع الوفد على أنه ملكية خاصة، وليس بيتا للأمة.

وأكد "قورة" أن جبهة تصحيح المسار، كلفت محمد الشريف، بصفته المستشار القانوني للجبهة، بالدفاع عن صبري السيد، والحضور معه في التحقيقات، حيث أن ما نسب إليه من "فبركة فيديوهات" ليس صحيحا، مشيرا إلى أن لديه الفيديوهات الحقيقية، وسيسلمها إلى النيابة.

ونوه إلى أن رئيس الحزب، اعتاد على التهديد بحبس كل من يعارضه الرأي أو يخالفه، في حين أنه رئيس "الوفد"، أكبر حزب ليبرالي ديمقراطي يدعم حرية الرأي والتعبير.

ومن جهته، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إنه سيتصدى بالقانون واللائحة لأي محاولة تهدف لضرب استقرار ومسيرة الحزب، ولن يلتفت للكلام الذين تردده المجموعة المفصولة من الوفد، لأنهم ليس لهم أي صفة حزبية كي يتحدثون عن الوفد أو الوفديين.

وأضاف أبو شقة لـ"الوطن" أن حزب الوفد شغله الشاغل حاليا، الاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر، سواء من الشباب أو المرأة، استعدادا لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وحصد مقاعد تليق بتاريخ وعراقة الوفد.