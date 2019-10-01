تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة يوسف الصديق، بمحافظة الفيوم، من استرداد 111 فدانا من أراضي أملاك الدولة، إثر إزالة 15 حالة تعدٍ بالزراعة على أراض أملاك الدولة بقريتي "الريان" و"الحامولي" بالمركز، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

جاء ذلك، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، باستمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمختلف أنحاء المحافظة التي لم تقدم طلبات لتقنينها، وذلك تحت إشراف اللواء أشرف موافي، سكرتير عام المحافظة المساعد.

كما منحت الأجهزة التنفيذية بالمركز، مهلة لـ 3 حالات، لاستكمال إجراءات تقنين الأوضاع، وسداد باقي المبالغ المطلوبة.

وأكد المحافظ ضرورة التصدي لكل أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وإزالة التعديات فور حدوثها، مشددا على أنه لا تهاون في الحفاظ على حقوق الدولة.

ووجه بضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، مشددا على ضرورة الانتهاء من إجراءات التقنين والتصالح بشأن التعديات على أراضي أملاك الدولة في أقرب وقت ممكن.