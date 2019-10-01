قال اللواء محمد عبد الواحد، الخبير في شؤون الأمن القومي، إن ظاهرة الإرهاب أصبحت عالمية، بسبب التطور التكنولوجي، وتكنولوجيا المعلومات، ومواقع السوشيال ميديا: "الأفكار أصبحت تنتقل عبر الحدود".

وأضاف "عبد الواحد"، خلال استضافته ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تطور تكنولوجيا الاتصالات الحالية، أدت إلى انتقال أفكار الشباب من دولة إلى أخرى، على الرغم من وجود عوائق أمنية، موضحا أن الإرهاب أصبح بديلا عن الحرب التقليدية بسبب صعوبة مراقبته أو متابعته: "الاتصال بيكون بين أجهزة مخابرات وقيادات التنظيمات الإرهابية".

وأكد الخبير في شؤون الأمن القومي، أن الجماعات الإسلامية تستقطب الشباب من خلال منصات التواصل الاجتماعي، لتجنيدهم من أجل تنفيذ أعمالهم، مشيرا إلى أن لفظ "الذئاب المنفردة" هي كلمة جديدة على المجتمع العربي، وقد تم استخدامها في نهاية القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين في الأدب الأمريكي، وهي المتعلقة بمكافحة العنصرية التي عانت منها الولايات المتحدة الأمريكية.