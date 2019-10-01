قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محورية "دة فطن وابن نكتة"، كما أن آراءه تبدو مندفعة في بعض الأحيان لكنه يملك شجاعة المواجهة، موضحًا أن هناك مؤيدين ومتعصبين لترامب خاصة الكتلة البيضاء من غير المتعلمين الذين يكرهون المهاجرين، حيث يشعر كثير منهم أن كل مهاجر يحصل على فرصة عمل كانت من الممكن أن تحسن أوضاع معيشة البيض غير المؤهلين.

وأضاف "مكرم"، خلال حواره في برنامج "حديث المساء"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامية ياسمين عز، أن إجراءات الكونجرس الأمريكي بعزل ترامب حقيقية، حيث تقدم أكثر من 200 عضو في مجلس النواب بالموافقة على عزله، فيما اعتبرت رئيسة البرلمان أن عزل ترامب أمرًا هامًا من أجل الحفاظ على الدستور.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن ترامب دائما ما يحذر من عزله، لأن هذا قد يؤدي إلى حرب أهلية وأزمات كبيرة لم تحدث منذ آخر حرب أهلية، ولكن عزله سيكون إحياءً للدستورية، وذلك بسبب طلب ترامب من الرئيس الأوكراني إعادة محاكمة نجل جون باين أكبر خصومه في الانتخابات المقبلة، مقابل الحصول على مساعدات اقتصادية، الأمر الذي اغضب الكثيرين وخاصة داخل الكونجرس، واعتبروا ذلك مخالف للقوانين.