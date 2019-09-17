مكرم محمد أحمد: هناك حملة قذرة مخططة لتشويه القوات المسلحة

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القوات المسلحة المصرية تتعرض لحملة هجوم مخططة تستخدم كافة الأساليب القذرة من أجل تشويه صورة الجيش المصري، حيث إن الشعب شاهد بنفسه كيف يتعرضون لعمليات خداع وتزييف للواقع خلال المؤتمر الثامن للشباب الذي عقد السبت الماضي.

وأضاف "مكرم"، خلال حواره في برنامج "حديث المساء"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامية ياسمين عز، أن الرئيس السيسي أصاب في الرد على الشائعات رغم نصيحة أجهزة الدولة له بعدم التحدث في الأمر، حيث إن عدم رد السيسي كان سيزيد من حجم الشائعات، موضحًا أن جلسه "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة" كانت من أهم فقرات المؤتمر.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المؤتمر الثامن للشباب الذي عقد في مركز المنارة بالقاهرة الجديدة بحضور وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تم الرد فيه على كل الشائعات التي انتشرت مؤخرا عن مؤسسات الدولة.