ألقت مباحث التموين في كفر الشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، القبض على أحد الأشخاص، وبحيازته كميات كبيرة من "جبن موزريلا" غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز فوه، وحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة.

ووردت معلومات لرئيس مباحث التموين، تفيد قيام "أ. ح. ر"، مقيم بإحدى قرى مركز فوه، بحيازة كميات كبيرة من "الجبن غير صالح للاستخدام"، تمهيدا لطرحها للبيع في الأسواق، وبعد التأكد من المعلومات، وإخطار اللواء هيثم عطا، مدير ادارة البحث الجنائي بالمديرية، أمر بتشكيل لجنة، فتم تشكيلها وقادها رئيس مباحث التموين، واستهدفت المكان.

وتمكنت الحملة من ضبط 13 طن جبن موزريلا، بحيازته معدة للبيع، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة في مركز شرطة فوه، وجار العرض على النيابة.