قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، إن إجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية الموسم الحالي في 15 أبريل حتى صباح اليوم هو 132346 طن، حيث يتم الاستلام من خلال 23 منفذًا تابع للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف الهابط، أن هناك متابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، من الدكتور إسماعيل طه، محافظ الإقليم، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة عماد عبدالغني حبيب، وكيل التموين؛ لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجههم.

وكان المحافظ قد أعلن أنه يتم سداد القيم المالية للمزارعين خلال 48 ساعة، من التوريد تسهيلًا عليهم، ويهيب بالمزارعين استمرار تنظيم عملية التوريد وعملية التسويق، وتوافر الأجولة الجديدة لنقل القمح أثناء التوريد، ليكون موسم حصاد رائع.