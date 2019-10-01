كشفت وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أن المتهم بقتل سيدة وابنتها وإلقاء الابن من فوق سطح المنزل، هو نجل شقيق الزوج وكانت هناك خلافات بينه وبين المجني عليها، فقرر ارتكاب جريمته البشعة، وتم ضبط المتهم، وتبين أنه يدعى "صابر" 17 عاما، والتحفظ عليه لحين عرضه على جهات التحقيق.

وأظهرت التحريات أن القتيلة كانت دائما تسب المتهم وتقول له: "إنت حرامي"، بسبب خلافات بينها وبين زوجها، عم المتهم.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة، قد تمكنت من ضبط المتهم بقتل سيدة وابنتها والشروع في قتل ابنها، بزاوية أبو مسلم، بمنطقة أبو النمرس، بالجيزة.

وكانت النيابة قد قررت عرض الجثث على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن المجني عليها، تدعى "شيماء على" 27 عاما، مصابة بـ7 طعنات في الظهر وسحجه بالكتف وطعنة بالكتف الأيمن.

وأضافت التحريات التي جرت بمعرفة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، والعقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، عن أن القوات عثرت على ابنتها جثة هامدة، وتبين أنها مصابة بجرح قطعي غائر بالرقبة بالجهة وجرح قطعى خلف الأذن اليسرى.