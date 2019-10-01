عرض برنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc"، تسجيلا صوتيا للإخواني محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنحل، والمتواجد بلندن، مع أحد عناصر التنظيم بتركيا يكشف فيه ندم الإخوان من استخدام المقاول الهارب.

وقال "سودان" لمحدثه: "ببلغك إن الإخوة هنا في لندن مش مبسوطين خالص من اللي بيحصل".

ليرد عليه أحد عناصر التنظيم بتركيا: "ليه بس كدة يا أستاذ محمد إحنا بفضل الله عملنا تقدم كبير قوي اليومين اللي فاتوا".

وأوضح "سودان" له: "كان فيه تسرع كبير من ناحيتنا، يعني إحنا كنا شغالين كويس وبنجمع في المعارضة يساريين على ليبراليين ومنفتحين على كل الناس، والإخوة هنا في لندن كانوا داعمين اليومين اللي فاتوا والدنيا كانت ماشية كويس، وقلتلكم من البداية بلاش نراهن قوي على محمد علي ده برضو".

ليقاطعه عنصر التنظيم، قائلا: "يا أستاذ محمد بصراحة مينفعش نفوت فرصة زي دي، ودي فرصة كبيرة جدا، ومصدقنا الناس كانت بتتحرك في مصر والناس برا مصر سخنت معانا واتحركت، ومكنش ينفع نفوت فرصة زي دي".

ليرد عليه سودان: "بس ده كله كان استعجال ونتيجته في الآخر مكنتش كويسة، واللي فاضلين برا السجون دلوقتي بقوا جوه، وأمن الدولة شد حيله اليومين دول شويتين والولاد بقوا محبطين بزيادة، والثقة بقت معدوة، وانتوا عارفين أن الناس في مصر بتتلم بكلمتين وإحنا في الآخر بنحاسب على المشاريب".

أحد عناصر التنظيم: "بصراحة جماعتنا في مصر سواء الصقور مع جماعة الميزان هيعملوا كام عملية يخلوا الدنيا تولع على الآخر".

سودان: "لازم الدايرة توسع شوية والضربة لازم توجعهم".

أحد عناصر التنظيم: "أكيد من ناحية موجعة فهي موجعة، وبالذات المرادي معانا قوة ضاربة، وأنت عارف الجماعة دول وشغلهم مفيهوش أي رحمة".

سودان: "طبعا كويس الموضوع ده، بقالنا فترة بنظبطله، وأهو نبقى شغالين من ناحيتين شوية سياسة ومن الناحية التانية ودا كويس".

أحد عناصر التنظيم: "حبيت أبلغك بالتطورات والإخوة في لندن يباركوا الموضوع".