تزايد عدد السياح الإسرائيليين إلى تركيا خلال شهر أغسطس الماضي، بنسبة 27.38%، والإيرانيين بنسبة 45.05%، وذلك مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

بينما تراجع عدد السياح السعوديين والإماراتيين، خلال الشهر ذاته، بنسبة كبيرة بلغت 28.49%، و15.99% على التوالي، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة التركية هذا الأسبوع، بحسب موقع "العربية".

وخلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2019، تراجع عدد السياح السعوديين بنسبة 19.71%، والإماراتيين بنسبة 12.54%، والإيرانيين بنسبة 8.64%.

بينما ازداد عدد السياح المصريين بنسبة 24.59%، والقطريين بنسبة 12.16%، والإسرائيليين بنسبة 26.24%، وذلك مقارنة بالفترة نفسها 2018.