عرض الإعلامي نشأت الديهي، تسريب بين محمد قاراباش، مدير القلم الخاص بالخطوط الجوية التركية، ومصطفى فارانق، كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي، تؤكد دعم تركيا لجماعة "بوكو حرام" في نيجيريا، وتضمن الحديث عن نقل أسلحة على الخطوط التركية من تركيا لنيجيريا، وذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وكان محمد قاراباش وجه حديثه لمصطفى فارانق، في التسريب، قائلا له: "لقد طرحت عليك يا مصطفى أمر عمل، هل تتذكره، المتعلق بموضوع النقل لدينا"، وكان رد مصطفى: "لم ألتقي السيد هاكان (رئيس جهاز المخابرات) لذلك لم أتمكن من مراجعتك في هذا الأمر".

ورد قاراباش: "تمام، الأمر عاجل يا مصطفى، يحملون عشرات المواد، وتذهب الآن إلى نيجيريا، هل سيقتلون المسلمين أم المسيحيين؟، لا أعرف ليكن في علمك أنا في ورطة".

ووجه "الديهي"، رسالة لرئيس نيجيريا قائلا: "إن أردوغان وحكومته ينقلون سلاح لجماعة بوكو حرام على الطائرات التركية، وعلى الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم"، منوهًا أن أردوغان تعرض اليوم لإهانة شديدة أثناء دخوله البرلمان، من حزب الشعب الجمهوري، حيث تجاهل وجود أردوغان، ولم يقفوا لتحيته أثناء دخوله، لكنهم وقفوا للنشيد الوطني بعد ذلك.

وأشار الإعلامي إلى أن حزب أردوغان يسعى لتخفيض النسبة الدستورية المطلوبة للفوز بالانتخابات الرئاسية لتصبح "40%+1" وليست "50%+1"، موضحا أن تلك ظاهرة لم نراها في التاريخ، مطالبًا إعلاميي الإخوان بالرد على الاقتراح.