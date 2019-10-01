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جار قتيلة أبو النمرس لـ"الوطن": مكانش حد بيسمع صوتها والبلد كلها حزينة

جار قتيلة أبو النمرس لـ"الوطن": مكانش حد بيسمع صوتها والبلد كلها حزينة

فيديو.. تسريب صوتي لاجتماع أمني تركي للتآمر على سوريا

فيديو.. تسريب صوتي لاجتماع أمني تركي للتآمر على سوريا

في تسريب جديد.. إخواني يسب الشعب المصري ويكشف مخططا يستهدف القضاة

في تسريب جديد.. إخواني يسب الشعب المصري ويكشف مخططا يستهدف القضاة

بالصور والفيديو.. الشعب المصري يسخر من أكاذيب الإخوان الإرهابية

بالصور والفيديو.. الشعب المصري يسخر من أكاذيب الإخوان الإرهابية

وكيل أوقاف دمياط يوجه بحصر المساجد والزوايا الأهلية لضبط العمل بها

وكيل أوقاف دمياط يوجه بحصر المساجد والزوايا الأهلية لضبط العمل بها

جانتس يعلن إلغاء اجتماعه مع نتنياهو غدا

جانتس يعلن إلغاء اجتماعه مع نتنياهو غدا

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توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. سقوط أمطار غدا والصغرى بالقاهرة 22

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. سقوط أمطار غدا والصغرى بالقاهرة 22

بالفيديو.. مستفيدون من إنهاء قوائم الانتظار: "العذاب انتهى"

بالفيديو.. مستفيدون من إنهاء قوائم الانتظار: "العذاب انتهى"

رغم ارتفاع الحرارة.. لماذا سقطت الأمطار على السواحل الشمالية الغربية؟

رغم ارتفاع الحرارة.. لماذا سقطت الأمطار على السواحل الشمالية الغربية؟

بالدلتا والصحراء والبحر المتوسط.. 16 مشروع قانون للتنقيب عن البترول تحت القبة

بالدلتا والصحراء والبحر المتوسط.. 16 مشروع قانون للتنقيب عن البترول تحت القبة

"في طفل اترمى".. تفاصيل اللحظات الأخيرة في جريمة أبو النمرس الأسرية

"في طفل اترمى".. تفاصيل اللحظات الأخيرة في جريمة أبو النمرس الأسرية

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