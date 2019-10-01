قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والمقرر انطلاق دورته الـ 35 في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الجاري، اختيار دولة أسبانيا لتكون ضيف شرف المهرجان حيث من المقرر عرض فيلمي الافتتاح والختام منها.

كما تقرر تكريم اثنان من صناع السينما الأسبانية في حفل الافتتاح، وهما الفنان هوجوسيلفا، الذي درس الفنون المسرحية والغناء، وبدأ مشواره الفني بالمشاركة في فيلم "حياة تريكا" ثم توالت أدواره في العديد من الأفلام منها "الملكات" عام 2005 وساندمان عام 2007 و"يجب أن نتحدث" عام 2013 و"الأصم" عام 2019 وغيرها، و شارك في مسلسلات عديدة.

أما المكرم الثاني فهو المخرج كولدو سييرا الذي قدم عدد من الأفلام القصيرة حاز بها على جوائز عدة مثل "حب الأم"، و"قطار بروجا"، وحصد بها أكثر من 20 جائزة في عدة مهرجانات دولية مثل مهرجان امستردام السينمائي، كما أخرج 3 أفلام روائية وهي "الأشجارالخلفية" و"جرنيكا" و"70 ألف دولار"، وسيتم عرض 4 أفلام خلال البرنامج الأسباني خلال فعاليات المهرجان وهم الأول "مواجهة الرياح" إنتاج 2018، إخراج ميرتكسل كوليل أباريسيو، وتدور قصته حول "مونيكا" الراقصة ذات الـ 47 عام التي تعود إلى قريتها بعد 20 عاما بسبب وفاة والدها، لكن صعوبة الحياة هناك وخاصة مع والدتها يجعلها تلجأ إلى ما تعرفه وهو الرقص.

والثاني "الخلية المزدوجة" إنتاج 2019، وإخراج إجناسيو مالاجون، ومدته 14 دقيقة، وتدور أحداثه حول طالبان يدخلان الخلية المزدوجة وهي لعبة فيديو ملعونة تحول الشقة المستأجرة التي يعيشون فيها إلى سجن، بينما الفيلم الثالث هو"غارق في الحب" إخراج كورو بيرنابيو، ومدته 10 دقائق، ويتناول العمل قصة مارك ومارتا اللذان يحتفلان في ذكراهم الشهرية بعشاء رومانسي لكن تأخذ الأحداث منحنى غريب عندما يطرحان موضوع وسائل التواصل الاجتماعي.

والفيلم الرابع هو "الذكرى الأولى" إنتاج 2019، إخراج خيسوسبونس، ويصل مدته إلى 103 دقيقة، ويدور العمل حول "إيزابيل" سيدة في منتصف العمر متزوجة من "سيبستيان"، وهو ضابط جيش متقاعد يتميز بالصرامة والحزم، عندما تصاب بمرض الزهايمر تجعل زوجها يدرك أنه يعرف القليل جدًا عن زوجته.