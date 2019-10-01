قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، استثناء آلاء الرفاعي، الطالبة بأحد كليات جامعة الأزهر، من شروط السكن في المدينة الجامعية، وكذلك إعفاؤها من مصاريف المدينة الجامعية والكلية، وإعطائها جميع الكتب المقررة مجانا.

صدر القرار، فور علم رئيس الجامعة بظروف الطالبة، حيث أنها شقيقة الطالبة أسماء الرفاعي، التي استشهدت في العام الماضي إثر حادث غدر من أحد اللصوص في أثناء عملها خلال إجازة الصيف.

رئيس الجامعة أصدر تعليماته إلى إدارة المدينة الجامعية باستقبال الطالبة، وتسهيل إجراءات تسكينها على الفور، مراعاة لظروف أسرتها.

يشار إلى أن رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور يوسف عامر نائبه لشئون التعليم والطلاب، ووفد من عمداء الكليات، قدموا واجب العزاء لأسرة شهيدة العلم بجامعة الأزهر، الطالبة أسماء الرفاعي، العام الماضي، وذلك في مسقط رأسها بمحافظة الدقهلية.