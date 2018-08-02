علق الدكتور حسام شاكر المنسق الإعلامي لجامعة الأزهر الشريف، على عدم إقامة الطالبة الراحلة أسماء الرفاعي بالمدينة الجامعية أن الإقامة في المدينة الجامعية تكون لطلاب الفرق النهائية فقط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار" أن المدينة الجامعية أثناء فترة الصيف يقيم فيها طلاب بعض الكليات العملية كالطب وبعض طلاب مشاريع التخرج في كلية الهندسة وبعض طلاب الدراسات العليا.

وأوضح شاكر أن المدينة الجامعية لطلاب جامعة الأزهر تحتوي طلاب 80 كلية أزهرية، نافيًا وجود تقصير من جامعة الأزهر في قضية الطالبة أسماء الرفاعي.

ولفت شاكر إلى أن الأزهر حزين على وفاة الطالبة وأن رئيس الجامعة ونوابه تقدموا، أمس، بالعزاء لوالدي الفتاة وأن الإمام الأكبر أصدر أمرا بتحمل نفقات الحج لوالدي الطالبة.