فيديو.. تسريب صوتي لاجتماع أمني تركي للتآمر على سوريا

عرضت شاشة "extra news"، تسريبا صوتيا، من اجتماع أمني تركي، عبر الهاتف، في عام 2013، جمع- وقتها "هاكان فيدان رئيس منظمة الاستخبارات الوطنية التركية، فريدون سيليرلي أوغلو كبير مستشار وزير الخارجية التركية، أحمد داوود أوغلو وزير الخارجية التركي، باشار جولار الرئيس الثاني لهيئة الأركان العامة"، وذلك من أجل التخطيط للعدوان على سوريا.

وقال "هاكان فيدان"، خلال التسريب: "أرسلنا نحو 2000 شاحنة"، ورد فريجون سيليرلي أوغلو: " إذا نفذت عمليا فيجب أن يوقع وزير الدفاع على الفور، من أجل هذه الأمة، ويجب أن يعطي رئيس الوزراء تعليمات واضحة بهذا الشأن"، فيما رد أحمد داوود أغلو: "هاكان.. إذا أرسلنا الدبابات إلى هناك، فماذا ستكون عواقب هذا؟"، ورد هاكان: "بدون أي تنسيق، لا بد أن ننتهز فرصتنا من حيث ميزان القوى".

وأكمل باشار جولار: "لهذا نريد أن نحصل على تنسيق الاستخبارات التركية"، ورد عليه "هاكان": "هذا لا يمكن أن يحدث بوجود أشخاص مسلحين"، فيما قال جولار: "نحن لهذا نركض منذ البداية من أجل الحصول على تنسيق الاستخبارات التركية، سيدي الوزير، لا شيء يدعوا للقلق هذه الليلة، لا يوجد شيء لهذه الليلة، ولا لبعدها، ولكن على المدى الطويل سيوجد عمل علينا إنهاؤه"، فرد هاكان: "الآن سأتطرق إلى هذا، الآن نحن الأربعة من يعرف هذا؟".

هاكان ردّ: "لا يوجد أي معنى استراتيجي لأي مفهوم هناك، الآن لو خضنا حربا، سنخطط لهذا من جديد، ونبدأ فيه، الآن انظروا، أنا القائد، إذا استدعى الأمر، سأرسل 4 رجال إلى الجهة المقابلة، وسألقي 8 صواريخ على مساحة فارغة، هذه ليست مشكلة، وإذا لزم الأمر، سننتج هذا، فالواقعة هنا تُظهر الإرادة، نحن نظهر إرادة الحرب، والشيء الذي نفعله دائما، وهو الوقوع في خطأ المنطق".

والتقط طرف الحديث، باشار جولار: "ليس لدينا أي تردد حيال هذا، يا معالي الوزير، القوات منتظرة هناك منذ عام، ما أخذناه أمس ليس تدابير، الرجال هناك منذ عام"، ليرد أحمد داوود أغلو: "نحن فعلنا كل شيء يمكن فعله من الناحية الدبلوماسية"، فرد فريدون أوغلو: "لا بد من مبرر.. لا بد من مبرر قوي"، فقال هاكان: "أنا سأجد المبرر.. فالمبرر ليس أزمة"، فيما عقَّب فريدون أوغلو: "لا إيجاد مبرر لشيء آخر.. فهناك مبرر قوي موجود بالفعل، هذا ينفذ، وإذا لزم الأمر، سنفعل كل شيء".

فيما قال أحمد داوود أوغلو: " كما قولت يا هاكان. إذا كان ما تقصده هو إيجاد مبرر بأن هناك نقصا استراتيجيا فأنت محق في ذلك ، من الآن فصاعدا لا يمكنك أن تقول لوزير خارجية أمريكا ، إننا سنتخذ تدابير صارمة، نحن تحدثنا وديا فيما بيننا عدة مرات وقال لي كيري هذا الكلام بالضبط : هل قررتم أن تضربوا وتفعلوا شيئا"، فرد باشار جولار:" يا فندم نحن قررنا، قررنا مائة مرة مع أمريكا"، فرد فريدون أوغلو :" انظروا منذ ثلاثة أيام ، حدث شيء من رئيس الأركان لقد عقدوا اجتماع تنسيق الازمة ولأول مرة أرى هذا ، ووزع الأمريكان في هذا الاجتماع لأول مرة خطط منطقة حظر جوي هل لديكم علم بهذا؟".

وجاء رد هاكان: "النقطة التي أريد التركيز عليها هي إذا اتخذنا قرارا مهما بهذا الحد، لمثل هذا السبب، وإذا كنا مستعدين لاتخاذ هذا القرار بسبب ضريح سليمان شاه، فلا بد أن نكون قد اتخذنا هذا القرار منذ زمن، هذا ما أريد توضيحه، بسبب التهديدات والمصالح الموجودة في يدنا"، فرد باشار جولار: "لا.. لحظة.. نحن اتخذنا هذا القرار، ولكن نحن لا يمكننا تطبيقه، نحن في وضعية عاجزة لأسباب مختلفة، أي هذه هي أزمتنا يا معالي الوزير، فأدوات الدولة لا تعمل الآن".

من جهته، رد أحمد داوود أغلو: "الدولة الآن تسير على بعض الوحدات والعديد من الأشخاص الذين يمكنونها من اتخاذ قرار سليم"، فرد باشار جولار: "بالطبع يا فندم.. بالطبع"، فتساءل أحمد داوود أغلو: "معنى هذا أننا سنتراجع عن هذا؟"، فرد جولار: "لا يا فندم.. لن نتراجع".