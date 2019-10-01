دعا رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم، مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة؛ لمناقشة الخروقات التي رافقت المظاهرات التي خرجت اليوم الثلاثاء في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

وقال الحكيم، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم، إن استخدام العنف المفرط في تفريق المتظاهرين أمر مستنكر وغير مقبول، مشددا على ضرورة اتخاذ وقفة جادة ومراجعة عاجلة مع ما حدث لتفريق التظاهرات.

وشدد على ضرورة بحث أسباب وحيثيات وتداعيات الأوضاع الراهنة من قبل مجلس النواب، مطالبا في الوقت نفسه العمل على تطويق الفتنة وعدم جر الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه.ودعا الحكيم المتظاهرين إلى أن تتسم تظاهراتهم بالسلمية وعدم التعرض للأجهزة الأمنية وعدم رفع الشعارات التي تتعارض مع الدستور والقانون.

كما أكد رئيس تيار الحكمة على ضرورة ألا تستخدم قوات الأمن العنف ضد المتظاهرين وأن تتسم أعمالها بالقانون.

وقد أصدرت خلية الإعلام الحكومي العراقية، بيانًا بشأن تظاهرات اليوم في بغداد والمحافظات، حيث أعلنت وزارة الصحة وفاة شخص وإصابة 200 آخرين بينهم 40 من القوات الأمنية خلال التظاهرات.