عاجل.. أول صور للأم القتيلة وابنتها ضحيتي جريمة أبو النمرس

تنشر "الوطن" أول صورة للأم "شيماء"، البالغة 27 عاما، ضحية جريمة أبو النمرس، التي قُتلت هي وابنتها بـ9 طعنات على يد ابن شقيق زوجها، البالغ 17 عاما، الذي نفذ جريمة القتل البشعة، حيث ذبح زوجة عمه وابنتها وألقى ابن عمه من فوق سطوح المنزل، بسبب اتهام الأم المجني عليها له بسرقة مبلغ 20 ألف جنيه.

وكان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالجيزة بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، قد تمكنت من ضبط المتهم بقتل سيدة وابنتها والشروع في قتل ابنها، بزاوية أبو مسلم، بمنطقة أبو النمرس، بالجيزة بعد 12 ساعة.

وكانت النيابة قد قررت عرض الجثث على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن المجني عليها، تدعى "شيماء على" 27 عاما، مصابة بـ7 طعنات في الظهر وسحجه بالكتف وطعنة بالكتف الأيمن.

وأضافت التحريات التي جرت بمعرفة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، والعقيد علاء فتحى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، أن القوات عثرت على ابنتها جثة هامدة، وتبين أنها مصابة بجرح قطعي غائر بالرقبة بالجهة وجرح قطعي خلف الأذن اليسرى، وأمر العميد طارق عبد المجيد مأمور المركز، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.