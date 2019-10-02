تنشر "الوطن" أول صورة للمتهم بقتل زوجة عمه "شيماء"، البالغة 27 عاما، ضحية جريمة أبو النمرس، هي وابنتها بـ9 طعنات، ويبلغ من العمر 17 عاما، ونفذ جريمة القتل البشعة، حيث ذبح زوجة عمه وابنتها وألقى ابن عمه من فوق سطوح المنزل، بسبب اتهام الأم المجني عليها له بسرقة مبلغ 20 ألف جنيه.

وكان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالجيزة بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، تمكن من ضبط المتهم بقتل سيدة وابنتها والشروع في قتل ابنها، بزاوية أبو مسلم، بمنطقة أبو النمرس، بالجيزة بعد 12 ساعة من وقوع الجريمة.

وكانت النيابة قد قررت عرض الجثث على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن المجني عليها، تدعى "شيماء علي" 27 عاما، مصابة بـ7 طعنات في الظهر وسحجة بالكتف وطعنة بالكتف اليمنى.