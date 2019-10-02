كل ما تود معرفته عن الانتخابات البرلمانية التونسية 2019 في 6 أسئلة

يشارك أكثر من 7 ملايين تونسي في الانتخابات التشريعية المرتقبة، وتجرى هذه الانتخابات بين دورتين رئاسيتين، وتتنافس فيها أكثر من 1500 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة بأكثر من 15 ألف مرشح، على 217 مقعدا في البرلمان، ما قد يعزز فرضية إفراز برلمان متنوع الكتل وبتمثيل صغير.

* كم تونسي لديه حق التصويت في الانتخابات التشريعية؟

أكثر من سبعة ملايين ناخب تونسي مدعوون للمشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية المقررة الأحد القادم والتي تأتي بين دورتين رئاسيتين وقد تفضي إلى مشهد سياسي جديد وبرلمان مكون من كتل صغيرة.

* لماذا تعتبر الانتخابات التشريعية الحالية تنعقد في وقت حرج؟

- الانتخابات التشريعية الثانية منذ إقرار دستور جديد للبلاد عام 2014، كانت مقررة قبل الانتخابات الرئاسية، ولكن إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو، تم تقديم انتخابات الرئاسة إلى 15 سبتمبر.

* كم قائمة متنافسة في الانتخابات التشريعية؟

- تتنافس أكثر من 1500 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة بأكثر من 15 ألف مرشح، على 217 مقعدا في البرلمان.

وتدخل اللوائح المستقلة بقوة غمار السباق بنسبة تقدر بثلث مجموع اللوائح المرشحة، ما يعزز فرضية إفراز برلمان متنوع الكتل وبتمثيل صغير.

ولم يتمكن حزب "نداء تونس"، غريم "النهضة" والفائز بانتخابات 2014، من الحفاظ على تماسكه والقوة التي ظهر بها قبل خمس سنوات إثر أزمات داخلية على القيادة انتهت بتفككه. لكنه قدم قوائم انتخابية في عدد من الولايات.

* ما حظوظ حزب نبيل القروي في الانتخابات التشريعية؟

- يدخل حزب "قلب تونس" ومؤسسه نبيل القروي، الانتخابات النيابية، بحافز كبير مدعوما بترشح رئيسه للدورة الرئاسية الثانية في إطار ما عرف بتصويت "العقاب" ضد المنظومة الحاكمة وممثليها الذين لم يقدموا حلولا اقتصادية واجتماعية للتونسيين.

* هل سنرى مفاجآت في الانتخابات التشريعية التونسية؟

- يبرز في انتخابات 2019 النيابية متنافسون جدد انطلقوا في نشاطهم السياسي منذ شهور، أبرزهم جمعية "عيش تونسي" الثقافية الممولة من المرشحة على قائمة ولاية بنزرت، ألفة تراس، زوجة غيوم رامبورج، الموظف الكبير السابق بوزارة المالية الفرنسية الذي عرف بأنه أحد داعمي حملة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويتولى الحزب الفائز بأكبر مقاعد البرلمان تقديم تشكيلة للحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين على أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات.

* ما علاقة الانتخابات التشريعية بتشكيل الحكومة؟

- مع تقدم العديد من الأحزاب للانتخابات النيابية، من المتوقع أن يكون الحزب الفائز مدعوا للتوافق مع أطراف أخرى ليتمكن من تحصيل الغالبية، وإن فشل في ذلك، يقترح رئيس الدولة رئيس حكومة ويكلفه بتشكيل حكومته وعرضها على البرلمان.