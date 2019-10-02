شريف عامر "سائق تاكسي".. وراكب سوداني: "فيه خدمات حكومية كتير في مصر"

خاض الإعلامي شريف عامر تجربة قيادة تاكسي في شوارع القاهرة الكبرى وذلك ضمن فقرات برنامجه "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وركب أحد المواطنين مع شريف عامر وطلب الانتقال لشارع شهاب بالمهندسين رفقة صديق له سوداني يقيم في مصر وأثناء سير شريف عامر تعرف عليه بعض المواطنين وفطن الراكب السوداني إلى أن السائق هو الإعلامي ولم يتعرف إلى اسمه ولكنه قال له: "انت فيك شبه كبير من إعلامي مشهور".

وبعدما كشف عامر عن شخصيته أجرى حوارًا مع الراكب المصري عن أهم ما يشغل باله حيث اشتكى له من جهل عدد كبير من المواطنين ومن سلبيات الموظف المصري في كثير من المصالح الحكومية.

وأثنى المواطن الذي يعمل في مجال السياحة على مجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدًا أنه مريض بالفشل الكلوي وكان يغسل الكلى على نفقته وعلم أن له تأمين صحي مشيرًا إلى أن المستشفيات التي يغسل فيها على نفقة التأمين الصحي أفضل من المستشفيات الخاصة التي كان يغسل فيها الكلى على حسابه.

وتابع: "فيه خدمات في الدولة حلوة جدا بس اللي مبوظها الموظفين للأسف" مشيرًا إلى أنه تعرض لمشكلة أثناء سفره لمحافظة مطروح بسبب عدم موافقة مدير المستشفى على إجرائه جلسة الغسيل الكلوي على نفقة التأمين الصحي وتواصل مع رقم شكاوى رئاسة الجمهورية وشكاوى وزارة الصحة وتواصل موظف معه وحل مشكلته وصولًا لإجرائه جلسة الغسيل الكلوي.

بينما قال الراكب السوداني: "فيه خدمات كتير حكومية في مصر والناس بتلجأ للخاص وتدفع فلوس وتتعذب في الخاص بالرغم من إن فيه خدمة حكومية كويسة والأتوبيس بيبقى فاضي والناس بتركب التاكسيات".