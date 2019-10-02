جسّد سنوات الاستنزاف.. عرض "الممر" على الفضائيات في ذكرى 6 أكتوبر

بمناسبة احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر قررت قنوات "ON E" و"DMC" عرض الفيلم السينمائي الممر، وتعرض قناة "أون" الفيلم يومي 6 و12 أكتوبر، بينما تعرض "DMC" الفيلم يومي 11 و15 أكتوبر.

ويسرد فيلم "الممر" بطولة رجال القوات المسلحة وقوات الصاعقة المصرية بشكل خاص خلال حرب الاستنزاف، مستعرضا المرحلة الزمنية بداية من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

ويعتبر الفيلم عودة لإنتاج الأفلام السينمائية الحربية التي تجسد التاريخ المصري وتنقله للشباب الذي لا يعرف ما حدث بتلك الفترة وبطولات الجيش المصري وتميز الفيلم بإنتاجه الضخم.

الفيلم من بطولة "أحمد عز، هند صبري، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، شريف منير، وأحمد فلوكس"، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة وكتب الحوار الشاعر الغنائي أمير طعمية.

وجرى تصوير الفيلم خلال ثلاثة أشهر في خمس مدن "السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية والقاهرة"، وقامت شركة الإنتاج ببناء الديكورات الخاصة بمشاهد الفيلم بشكل كامل، وتم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال فترة أحداث الفيلم تاريخيا، وساعدت إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة في توفير مواقع التصوير.

تميز فيلم "الممر" بمشاهد الحركة و"الأكشن" والحرب بشكل احترافي عالِ أقرب إلى الحقيقة، فقد استاعنت شركة الإنتاج بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية داخل أحداث الفيلم، وتم تدريب جميع طاقم الممثلين في مدرسة الصاعقة في أنشاص بشكل مكثف لحمل السلاح وإطلاق النار.

ويعتبر فيلم "الممر"، هو أضخم إنتاج شهدته السينما المصرية، ويعتبر الفيلم هو التعاون الخامس بين شركة "الماسة للإنتاج الفني" والمخرج شريف عرفة بعد أفلام "الجزيرة، الجزيرة 2، ولاد العم وفول الصين العظيم".

وحقق فيلم "الممر" نجاحا كبيرا فور عرضه في السينما، عكس ما توقع الجميع للمخاطرة بعرض تلك النوعية من الأفلام الحربية وفي موسم عيد الفطر المبارك، بإجمالي إيرادات تخطت الـ80 مليون جنيه، وأحب الجمهور الفيلم بشكل كبير.