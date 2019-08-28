قال الفنان أحمد صلاح حسني، إن فريق عمل فيلم "الممر" أشعره بأنه كان في كتيبة حقيقية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة "dmc": "كنا حاسين إننا خوات، وكلنا كنا متأثرين وإحنا بنخلص الفيلم، ومكناش عايزين الفيلم يخلص".

وتابع: "كنا بنروح أنشاص بنتمرن، وروحنا ضربنا نار واتدربنا على جميع أنواع السلاح وضربنا رصاص حي، كأننا دخلنا الجيش من تاني".

واستطرد: "كنت كل متعب أدور على أي مكان أقعد فيه ألاقي المخرج شريف عرفة واقف فأنحرج أقعد"، مشيرا إلى أن المخرج شريف عرفة قليل الكلام جدا لكنه يستطيع أن يحرك مشاعر الممثل بكلمة، "لو طلب مني أنزل تحت الدبابة كنت نزلت".

وأشار إلى أن المشاهد تمت برصاص صوت، "السلاح كان بيعلق وكنت هطير عين أحمد عز بسبب الشظايا اللي بتطير منه".

وأكد على أن أهم إنجاز للفيلم هو الشباب الذين خرجوا بعد مشاهدة الفيلم وكلهم رغبة للخدمة بالجيش.

وشارك في بطولة "الممر" إياد نصار وأحمد رزق ومحمد فراج وأحمد صلاح حسني وأحمد فلوكس وأمير صلاح الدين ومحمد جمعة وأسماء أبواليزيد ونور محمود، من تأليف وإخراج شريف عرفة.