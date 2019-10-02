تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الأربعاء 2 أكتوبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي..

النطق بالحكم على المتهمين في قضية "أنصار بيت المقدس"

النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس"، القضية يواجه فيها 213 متهمًا اتهامات بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

وزارة البيئة تعقد ورشة عمل حول الفيوم "وجهة خضراء"

تعقد وزارة البيئة ورشة عمل حول "الفيوم وجهة خضراء 2020-2030 ..خطة الأعمال الاقتصادية للسياحة البيئية" والتي ينظمها مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي.

سفيرة فنلندا بالقاهرة تفتتح ندوة تحت عنوان: "التعليم الشامل: تجربة فنلندا"

تفتتح لاورا كانسيكاس ديبرايس سفيرة فنلندا بالقاهرة ندوة تحت عنوان: "التعليم الشامل: تجربة فنلندا" للتعريف وعرض الخبرة الفنلندية في تنمية القواعد وتدريب المدرسين في مجال التعليم الشامل.

مركز الثقافة السينمائية يقيم احتفالية "أكتوبر والسينما"

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما تحت رعاية الدكتورة سعاد شوقي، احتفالية "أكتوبر والسينما" وذلك بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد في تمام الساعة السادسة مساءً.

كلية الإعلام بجامعة الأزهر تنظم منتدى إعلامياً

تنظم كلية الإعلام بجامعة الأزهر منتدى إعلامياً بالتعاون مع الرابطة العالمية لخريجي الأزهر بعنوان "الإرهاب واستراتيجيات التضليل الإعلامي".

أمسية شعرية موسيقية للشاعر الدكتور عصام خليفة على المسرح الصغير بدار الأوبرا

يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية؛ أمسية شعرية موسيقية، للشاعر الدكتور عصام خليفة الحاصل على جائزة أمير الشعراء من أبو ظبي لشعراء الفصحى عام 2015 وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

مباريات الأسبوع الثاني من الدوري المصري

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي "الإسماعيلى و المصري" على ستاد برج العرب في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، و تقام مباراة كرة القدم بين فريقي "الأهلي والإنتاج الحربي" على ستاد السلام في تمام الساعة الثامنة مساء، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز.