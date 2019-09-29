التقى الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، اليوم، مع لفيف من عمداء ووكلاء ومنسقي كليات جامعة الأزهر ومسئولي رعاية الشباب لبحث تطوير منظومة الأنشطة الطلابية ووضع خطة للنشاط الطلابي مع بداية العام الدراسي الجديد 2019 - 2020.

وأوضح بيان المركز الإعلامي أن عامر شدد على ضرورة أن ترتبط الأنشطة الطلابية بقضايا المجتمع المصري وذلك لدمج الطلاب بقضايا المجتمع المصري ورفع الوعي لدى الطلاب بالقضايا الحياتية بما يخدم الوطن ويدعم رسالة جامعة الأزهر ورؤيتها الأكاديمية والمجتمعية، في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر.

وأكد عامر أن إدارة الجامعة تواكب في المرحلة الحالية التطور التكنولوجي الجاري، وتعمل على توطين التكنولوجيا وأدواتها في العملية التعليمية بكافة جوانبها.

وأوضح أن إدارة الجامعة تسعى لإدخال نشاط جديد للجامعة يسمى "ريادة الأعمال" حيث يبدأ بتدريب 800 عضو من أعضاء هيئة التدريس ومن ثم الاعتماد عليهم في تدريب الطلاب على مستوى الجامعة.

ولفت نائب رئيس جامعة الأزهر إلى أهمية تفعيل الإرشاد الأكاديمي لدى الطالب بحيث يساعده في رسم الخطط الدراسية والحياتية التي تتلاءم مع قدراته وأهدافه، وتساعده في تشخيص ومعالجة المشكلات التي تواجهه والتي تجعل منه إنسانا متزنا وصالحا وإيجابيا.