عاطل يسرق 8.5 طن سولار من سوهاج

تمكنت وحدة متابعة أنابيب البترول بمساعدة أهالي قرية بنجا بطهطا في سوهاج، من ضبط عاطل عقب سرقته 8.5 طن سولار من خط أنابيب "أسيوط – سوهاج" بعد كسره للخط، وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت للمكان، وألقت القبض على المتهم.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد الحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة طهطا من الأهالي بضبط أحد الأشخاص بناحية بني حرب دائرة المركز عقب قيامه بسرقة كمية من المواد البترولية من خط نقل بترول.

انتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين ضبط "محمد. م. س" 30 عاما، عاطل يقيم دائرة قسم أول السلام القاهرة، قائد سيارة نقل المنوفية "فنطاس محمل بـ8.5 طن سولار"، عقب قيامه بالاستيلاء على تلك الحمولة من خط نقل البترول التابع لشركة أنابيب البترول القادم من معمل تكرير البترول بأسيوط إلى مستودع سوهاج التابع لشركة مصر للبترول.

بسؤال "محمد. ز. ع" 30 عاما، رئيس وحدة متابعة شركة أنابيب البترول بأسيوط ويقيم دائرة مركز أسيوط، قرر بأنه أثناء تواجده بغرفة المتابعة تلاحظ له سحب تلك الكمية من الموقع 6 بالخط المشار إليه وتمكنه بمساعدة الأهالي من ضبط المتهم والسيارة المستخدمة.

بمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارة والحمولة وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.