القبض على فلاح وعاطل يتاجران في الحشيش بأسيوط

تمكن فريق مباحث قسم شرطة أول أسيوط من ضبط فلاح وعاطل يتاجران في المخدرات وبحوزتهما 4 فرش حشيش و12 قطعة حشيش بالبندر دائرة القسم.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم أول أسيوط برئاسة المقدم محمد عطية من ضبط كل من "أ. ش. ق" ومقيم دائرة قسم ثان أسيوط والمتهم في قضيتي (سرقة درجة بخارية )، و"ص. م. ح" فلاح ومقيم قرية دائرة مركز أسيوط وبحوزتهما 4 فرش من مادة الحشيش المخدر، و12 قطعة طولية من مادة الحشيش المخدر، وهاتفي محمول، وميزان حساس، ومبلغ مالي قدره (4280)جنيه.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.