طوارئ بالمطار لاستقبال أكبر طائرة ركاب في العالم

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، قبل قليل، حالة الطوارئ، وذلك قبل ساعات من وصول أكبر طائرة ركاب في العالم تابعة لأسطول الخطوط الجوية الإماراتية، من طراز إيرباص 380.

ويشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم، تجربة اختباريه لأكبر طائرة ركاب في العالم، تابعة لأسطول الخطوط الجوية الإماراتية، وهي من طراز إيرباص، التي تتسع لأكثر من ألف راكب، وذلك استعدادا لبدء تشغيلها بصورة منتظمة ضمن رحلات الشركة بالقاهرة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن الخطوط الإماراتية طلبت من سلطات المطار برئاسة المهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، تشغيل إيرباص طراز 380 ضمن رحلاتها المجدولة في مطار القاهرة الدولي، مشيرة إلى أن سلطة الطيران المدني قد صدقت على طلب الشركة بعد استيفاء كافة الشروط لتشغيل هذا الطراز العملاق.

وأوضحت المصادر، أنه تم تجهيز مبنى الركاب 2 بالمطار، تحت إشراف اللواء أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، لاستقبال هذا الطراز العملاق A380، باعتباره المبنى الأحدث في مطار القاهرة، مشيرا إلى أن الطائرة ستهبط على ممر تم تحديثه مؤخرا ليناسب الطرازات العملاقة من الطائرات.

وأكدت المصادر، أن مطار القاهرة الدولي جاهز تماما لاستقبال هذا النوع من الطائرات من حيث تجهيزات الممر أو معدات الخدمات وأيضا الحماية المدنية، حيث أن هذا الطراز يتطلب مواصفات خاصة لتشغيله في المطار.

وأشارت المصادر، إلى أن الخطوط الإماراتية لم تحدد بعد عدد الطائرت التي ستسيرها من هذا الطراز بالمطار، حيث أنها تسير 3 رحلات يوميا من القاهرة، موضحا أنه بعد التجربة الاختبارية ستحدد الشركة عدد الطائرات التي ترغب في تسييرها من المطار ضمن جدول تشغيلها المنتظم.