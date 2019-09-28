يستقبل مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء المقبل، طائرة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران الثانية من طراز إيرباص A220-300، قادمة من كبيبك في كندا؛ لتنضم رسميا لأسطول الشركة، في إطار خطة مصر للطيران الاستراتيچية نحو تحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية، حيث تتضمن تلك الصفقة شراء 12 طائرة من الطراز نفسه تصل تباعا جميعها حتى يونيو عام 2020.

وقالت مصادر مطلعة بالشركة، إن وفد الشركة الذي يضم عددا من المهندسين والفنيين المكلف باستلام الطائرة، ينهي خلال الأسبوع الجاري إجراءات المراجعة على كل أجزاء الطائرة وأجهزتها؛ للاطمئنان على كفاءة تشغيلها، تمهيدا للإقلاع بها من مصنع إيرباص في كندا، الاثنين المقبل؛ لتصل إلى مطار القاهرة الدولي صباح الثلاثاء المقبل.

وتضم طائرة A220-300 الخاصة بشركة مصر للطيران 140 مقعدا ضمن درجتين، تشمل 15 مقعدا في درجة رجال الأعمال و125 في الدرجة السياحية، ما يوفر لكل مسافر أكبر قدر من الراحة.

وتعتبر A220 الطائرة الوحيدة المصممة بما يناسب سوق الطائرات ذات 100-150 مقعدا، حيث تتميز بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود، والراحة الكبيرة التي يوفرها البدن الواسع ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد، كما يجمع هذا الطراز بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان من شركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G إذ تعمل هذه المحركات على استهلاك وقود بنسبة 20% أقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، لتوفر أداءً يضاهي أداء الطائرات ذات الممر الواحد التي تكبرها حجما.