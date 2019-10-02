التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، منصور بطيش وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، في ختام زيارتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور السفير نزيه النجاري سفير مصر لدى بيروت، والدكتورة منى وهبه، المفوض التجاري للسفارة المصرية في لبنان.

وأشاد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في بداية اللقاء، بالعلاقات المصرية اللبنانية، معربا عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات على المستوى الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين.

وتناول اللقاء الإعداد والتحضير لعقد اللجنة الوزارية للمتابعة بين البلدين، التي تتولى متابعة ما تم تنفيذه من مقررات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة والتي عقدت في مايو 2019 برئاسة رئيسي وزراء البلدين في لبنان، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعزيز التعاون الثنائي مع لبنان خاصة في المجالين الاقتصادي والاستثماري.

وأكدت الوزيرة أهمية لجنة المتابعة المصرية اللبنانية المشتركة نظرا لكونها آلية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه من مقررات الدورة السابقة، ولما توليه القيادة السياسية في البلدين من اهتمام بتعزيز التعاون الثنائي المشترك وزيادة الاستثمارات في البلدين وصولا لأفريقيا.

وأشادت الوزيرة بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابي الذي شهده التعاون المصري اللبناني في الكثير من المجالات المهمة، والدخول في مشروعات تعاون ثلاثى في دول القارة الأفريقية، واتفق الجانبان على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية التعاون الثنائي من خلال مجلس رجال الأعمال المصري اللبناني.

والتقت الوزيرة، مازن سويد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال"، وبحث الجانبان تعزيز الاستثمارات بين مصر ولبنان.

وعقب ذلك التقت الوزيرة، الدكتورة رولا داشتي الأمينة التنفيذية لمنظمة الاسكوا (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا)، وناقش الجانبان كيفية تعظيم الاستفادة من دور القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الإصلاحات الواسعة التي تشهدها الدولة في مجال الاستثمار وتحسين بيئة الاعمال.