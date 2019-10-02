صور.. مطار القاهرة يستعد لاستقبال أكبر طائرة ركاب في العالم

بدأت قبل قليل الاستعدادات النهائية الخاصة باستقبال أكبر طائرة ركاب في العالم تابعة لأسطول الخطوط الجوية الإماراتية، من طراز إيرباص 380، والتي من المنتظر أن تصل خلال دقائق من الآن.

واستعدت شركة ميناء القاهرة الجوي لتأمين وصول الطائرة، فيما نظمت الشركة حفل استقبال، حضرة اللواء أحمد جنينة رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزي رئيس مجلس ادارة شركة ميناء القاهرة الجوي، ووفد من قيادات الطيران المدني وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

ويشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم تجربة اختبارية لأكبر طائرة ركاب في العالم تابعة لأسطول الخطوط الجوية الإماراتية، والتي تتسع أكثر من ألف راكبا، وذلك استعدادا لبدء تشغيلها بصورة منتظمة ضمن رحلات الشركة بالقاهرة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن الخطوط الإماراتية طلبت من سلطات المطار برئاسة المهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، تشغيل طراز إيرباص 3‪80، ضمن رحلاتها المجدولة في مطار القاهرة الدولي.

وأشارت المصادر إلى أن سلطة الطيران المدني قد صدقت على طلب الشركة بعد استيفاء كافة الشروط لتشغيل هذا الطراز العملاق.

وأوضحت المصادر، أنه جرى تجهيز مبنى الركاب 2 بالمطار، تحت إشراف اللواء أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، لاستقبال هذا الطراز العملاق A380، باعتباره المبنى الأحدث في مطار القاهرة، وأنه سوف تهبط الطائرة على ممر ، الذي جرى تحديثه مؤخرا ليناسب الطرازات العملاقة من الطائرات.

وأكدت المصادر، أن مطار القاهرة الدولي جاهز تماما لاستقبال هذا النوع من الطائرات من حيث تجهيزات الممر أو معدات الخدمات وأيضا الحماية المدنية، حيث أن هذا الطراز يتطلب مواصفات خاصة لتشغيله في مطار.

وأشارت المصادر، إلى أن الخطوط الإماراتية لم تحدد بعد عدد الطائرت التي سوف تسيرها من هذا الطراز بالمطار، حيث أنها تسير3 ‪ رحلات يوميا من القاهرة، وأوضحت المصادر أنه بعد التجربة الإختبارية سوف تحدد الشركة عدد الطائرات التي ترغب في تسييرها من المطار ضمن جدول تشغيلها المنتظم.