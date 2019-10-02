قالت مصادر قضائية، إنَّ نيابة أمن الدولة العليا تواصل التحقيق في قضية "ألتراس أهلاوي" المنسوب للمتهمين فيها إعادة إحياء جماعة غير قانونية والانضمام لتلك الجماعة، وذلك بعد أن قررت النيابة إخلاء سبيل 4 من المتهمين فيها بضمان محل إقامتهم وهم: "أدهم صلاح وأحمد علي وعبدالله عباسي وإسماعيل محمود".

وتحمل قضية "ألتراس أهلاوي" رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة العليا وسبق أنَّ قررت النيابة حبس المتهمين فيها بعد القبض عليهم في توقيتات مختلفة، وبعضهم ألقي القبض عليه عقب مباريات لفريق الأهلي، ومن المنتظر أنَّ يعرض باقي المتهمين في القضية على النيابة وعددهم 12 متهمًا، لنظر تجديد حبسهم في جلسات لاحقة.

يُذكر أنَّ نيابة أمن الدولة تحقق في قضية أخرى تحمل رقم 730 لسنة 2019 تتعلق بإعادة إحياء رابطة "ألتراس زملكاوي" ويواجه المتهمين فيها اتهامات مماثلة للمنسوبة لأعضاء رابطة "ألتراس أهلاوي" وتتعلق بإعادة إحياء جماعة غير قانونية والانضمام لها.

وبدأت النيابة التحقيق في القضيتين قبل عدة أشهر بعد القبض على المتهمين وإحالتهم لنيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات وتم تجديد حبسهم عدة مرات.