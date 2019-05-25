قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 6 من مشجعي الأهلي، متهمين بالإنضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، الألتراس، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وعرض المتهمون على النيابة، اليوم، وواجهتهم النيابة بالإتهامات المنسوبة لهم، وصدر قرار حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة قررت، قبل يومين، حبس مجموعة أخرى من المتهمين في ذات القضية التي تحمل رقم 770 لسنة 2019 بذات الإتهامات، كما قررت خلال اليومين الماضيين حبس 3 من مشجعي نادي الزمالك باتهامات تتعلق بالإنضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون - ألتراس وايت نايتس-، الذين تحمل قضيتهم رقم 734 لسنة 2019.

يذكر أن النيابة كانت أخلت سبيل جميع المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات في قضية ألتراس أهلاوي وألتراس وايت نايتس، خلال الأشهر الماضية، وذلك قبل أن يتم القبض على مجموعة جديدة من المتهمين خلال الأيام الماضية وعرضهم على النيابة التي قررت حبسهم.