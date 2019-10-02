نظمت وزارة الموارد المائية والري المؤتمر الثالث لروابط مستخدمي المياه بمحافظة الجيزة، بحضور وزير الموارد المائية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تحت شعار "حافظ عليها تلاقيها".

وأكد وزير الري والموارد المائية أنّ المؤتمر يعد ضمن سلسلة من المؤتمرات المعنية بعرض التجارب الناجحة للمزارعين في ترشيد إستخدامات مياه الري، واستخدام طرق الري الحديثة التي تُسهم في دعم جهود الدولة لمواجهة العجز المائي للبلاد، بمشاركة مجموعة من الروابط في عدد من مختلف المحافظات .

واستمع وزير الري ومحافظ الجيزة لـ8 تجارب رائدة من محافظات مصر من مستخدمي المياه، للتعرف على أهمية استخدام طرق الري الحديث سواء بالتنقيط أو الرش المحوري أو الري بواسطة الرشاشات العلوية، في إطار مواجهة التحديات التي تواجه الموارد المائية والتي تنعكس على مساحات الأراضي الزراعية ما يوفر 50% من العمالة والمياه.

وتفقد وزير الري ومحافظ الجيزة إحدى التجارب الحية لرابطة بركات بمنطقة المنصورية بمدينة كرداسة، للاطلاع على طرق الري الحديثة على مساحة 5.5 فدان سواء بالتنقيط أو باستخدام رشاشات المياه.

وتم التأكيد على أصحاب التجارب الرائدة بتوضيح أهمية استخدام طرق الري الحديث للمزارعين في زيادة القدره الإنتاجية التي تصل من 30% إلى 50%، وتوفير العمالة والأسمدة لنحو 50% إلى جانب مساهمة وأهمية الري الحديث في الدفع بعجلة التنمية في مجال الري الحديث، وترشيد استخدام مياه الري والتى تم تنفيذها في نحو مليون فدان ولتعميمها علي جميع أراضي مصر الزراعية.

وأشاد محافظ الجيزة بالمبادرة والنماذج المشرفة التي تم الاطلاع عليها، وأهمية طرق الري الحديثة في مواجهة التحديات، في إطار الإهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على مقدرات الوطن المائية ضد أي محولات لتقليصها أو التعدي عليها، والسعي نحو زيادتها لمواكبة الاحتياجات المائية للوطن في ظل التنمية التي يتم تنفيذها بكافة القطاعات.

وتابع أنّ المحافظة شاركت الفترة الماضية في إحدى مبادرات ترشيد استهلاك المياه من خلال تعميم قطع المياه الموفرة وتركيب الفلاتر المرشدة للاستهلاك بمصادر المياه بالمنشآت التابعة للمحافظة في إطار السعي نحو توعية المجتمع بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها .

حضر فعاليات المؤتمر المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد للمحافظة وقيادات وزارة الموارد المائية والرى ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورئيس مدينة كرداسة.