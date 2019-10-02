لقيت ربة منزل مصرعها صعقا بالكهرباء في الدقهلية، اليوم، نتيجة وضع مواطن بقرية "بلجاي" مركز المنصورة، سلك شائك حول محصول قصب السكر وتوصيله بمصدر تيار كهربائي بالإضافة إلي غمر الأرض بالمياه وما أن اقتربت المجني عليها من السلك حتى ماتت صعقا بالكهرباء.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد خالد الزيني، مأمور مركز شرطة المنصورة، بورود بلاغ من مستشفى المنصورة الدولي عن وصول جثة "هالة ع. ع."، ربة منزل، جثة هامدة، ادعاء صعق كهربائي.

انتقلت مباحث المركز بقيادة الرائد أحمد توفيق، رئيس وحدة المباحث، إلي مكان الواقعة، وبسؤال زوجها "وائل ر. أ"، في محضر الشرطة، اتهم "سعد ا. ا"، بإنشاء سلك شائك وتوصيله بتيار كهربائي بمحيط أرضه المزروعة بالقصب، وأثناء ذهاب زوجته إلي الأرض الزراعية ومرورها بأرض المشكو في حقه لمست السلك الشائك فصعقها التيار وماتت في الحال.

وبسؤال "و. ح"، فني كهرباء، في محضر الشرطة، قرر بأنه انتقل إلي مكان الحادث، وتبين أن صاحب الأرض المزروعة بالقصب تعدى علي شبكة الكهرباء الموجودة حول أرضه المغمورة بالمياه، وقام بتوصيل سلك كهربائي ألومنيوم عاري داخل زراعات القصب مما أدي إلي صعق المتوفاة أثناء مرورها بالأرض ووفاتها.

وتمكنت قوة من مباحث المنصورة من ضبط المتهم صاحب الأرض الزراعية المزروعة بالقصب لسؤاله فيما هو منسوب إليه من كهربة السلك الشائك حول أرضه.تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة والتي أمرت بتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات وسبب الوفاة وكيفية حدوثها.