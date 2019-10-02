استقبلت وزيرة السياحة، أمس خسرو ناظرى نائب أول وزير خارجية تاجيكستان، وذلك لمناقشة سبل التعاون في مجال السياحة وتعزيز السياحة البينية بين البلدين، ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة نائب أول وزير خارجية تاجيكستان الحالية لمصر لحضور المشاورات الثنائية بين وزارتي خارجية مصر وتاجيكستان.

واستهلت وزيرة السياحة اللقاء بالترحيب بنائب أول وزير خارجية تاجيكستان، مؤكدة على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.

وأعرب "ناظري" عن سعادته بلقائه مع وزيرة السياحة، مؤكدا على رغبة الجانب التاجيكى في تفعيل مزيد من التعاون في مجال السياحة مع الجانب المصري خاصة في ظل الخبرة المصرية الكبيرة والمتراكمة في السياحة، مؤكدا على أن مصر بدأت تستعيد مكانتها الرائدة في السياحة وأن تاريخ مصر هو تاريخ البشرية، ومشيرا الى أن مصر مقصد هام يجذب العالم كله لزيارته والتعرف على حضارته العظيمة.

ومن ناحيتها أكدت الوزيرة على ترحيبها بتعزيز أوجه التعاون بينهما ونقل الخبرة المصرية في مجال السياحة الى الجانب التاچيكي.

وأشارت إلى أن السياحة المصرية حققت أرقاما جيدة جدا في العام الماضي وأن مؤشرات العام الحالي إيجابية للغاية، مشيرة الى التقرير الأخير لمنتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في قطاع السفر والسياحة (World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Report) الذي صدر في سبتمبر 2019، حيث أوضح التقرير أن مصر حققت رابع أعلى نمو في الأداء في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، والأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن مصر تقدمت من المركز رقم 60 إلى المركز رقم 5 في استراتيجية التسويق والترويج، كما جاءت مصر في موقع الصدارة على مستوى أفريقيا في التقرير الذي نشرته Bloom Consulting "بلوم للاستشارات" المتخصصة في تحليل وتقييم وتصنيف أداء الترويج السياحي للدول (العلامة التجارية للدول) في سبتمبر 2019 حيث احتلت مصر المركز الأول وذلك لأول مرة منذ عام 2013.

وتحدثت الوزيرة عن برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي أدى الى زيادة الحركة السياحية إلى مصر من العديد من الدول، وفى هذا الشأن أعرب نائب أول وزير الخارجية التاجيكى عن اهتمامه بمعرفة المزيد من التفاصيل عن برنامج تحفيز الطيران، وأشار الى رغبة بلاده في عودة الطيران المباشر بين البلدين قريبا.

وأضافت الوزيرة عن أهمية صناعة السياحة بالنسبة للاقتصاد القومي المصري حيث أوضحت أنها تمثل 15% من إجمالي الناتج المحلى، كما أنها تتشابك مع أكثر من 70 صناعة أخرى.

وأضافت وزيرة السياحة أن الوزارة حريصة على استمرار وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وتطوير العلاقات مع المؤسسات الدولية وهو ما يعد أحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطویر قطاع السیاحة الذي أطلقته وزارة السياحة في نوفمبر 2018، مشيرة إلى أنه تم إطلاق تقرير المتابعة الأول للبرنامج في 27 سبتمبر 2019، وأنه تم نشر برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وتقرير المتابعة الأول له إلكترونيا باللغتين العربية والإنجليزية على موقع الوزارة تحقيقا لمبدأ الشفافية والمتابعة.

وأشار "ناظري" إلى التنسيق المستمر مع الجانب المصري من خلال الزيارات الرسمية المتبادلة، موضحا أنه سيتم تنفيذ توأمة بين محافظة جنوب سيناء ومحافظة ختلان في تاجيكستان.

واقترح نائب أول وزير الخارجية التاجيكي دعوة شركات السياحة المصرية الى تاجيكستان وتنظيم ورش عمل مع القطاع السياحي الخاص في تاجيكستان، ومن ناحيتها أوضحت الوزيرة أن القطاع الخاص يٌعتبر شريكا أساسياً للوزارة، مشيرة إلى إمكانية تعاون الاتحاد المصري للغرف السياحية الذي يمثل القطاع السياحي الخاص مع نظيره في تاجيكستان، كما أعرب المسؤول التاجيكى عن رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال التدريب ورفع كفاءة الكوادر من العاملين في المجالات المختلفة في قطاع السياحة في تاجيكستان.

فيما أوضحت الوزارة أنها تولي اهتماما كبيرا بملف التدريب ورفع كفاءة العنصر البشرى ورحبت بالتنسيق مع الجانب التاجيكى لتدريب العاملين بقطاع السياحة في تاجيكستان.

وأشارت إلى أنه قد تم الإعلان مؤخرا عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية بعد تحديثها لمواكبة المعايير الدولية وأنه من الممكن استفادة الجانب التاجيكي منها والاسترشاد بها.

وفى نهاية اللقاء نقل "ناظري" دعوة شفهية من رئيسة لجنة التنمية السياحية بتاجيكستان للوزيرة لزيارة تاجيكستان قريبا، ومن جانبها قدمت الوزيرة الشكر له على هذه الدعوة وقدمت الدعوة لرئيسة لجنة التنمية السياحية بتاجيكستان لزيارة مصر.