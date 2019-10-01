أعلنت المملكة العربية السعوديّة، أنّها ستُصدر للمرّة الأولى في تاريخها تأشيرات سياحيّة، لتفتح بذلك أبوابها أمام السيّاح بهدف تنويع اقتصادها الذي يعتمد حاليًا على النفط.

وأعلن مركز خدمات التأشيرات للمملكة العربية السعودية "تسهيل مصر" الأوراق المطلوبة للتقديم على التأشيرة السياحية للمواطنيين المصريين للمملكة على النحو التالي:

- جواز سفر ساري لأكثر من 6 أشهر.

- ألا يقل عمر السائح عن 18 عامًا ما لم يكن برفقة ولي أمره.

- استمارة إنجاز مسددة لرسوم التأشيرة والتأمين الصحي.

- تذكرة ذهاب وإياب مؤكدة.

- حجز فندق أو سكن داخل المملكة العربية السعودية.

- شهادة تعريف من العمل.

- إثبات ملاءة مالية (يقدم من أحد البنوك).

- تقديم خط سير الرحلة.

- تقديم المعلومات الشخصية بما فيها عنوان المتقدم للتأشيرة داخل مصر.

ومنحت المملكة الحصول على التأشيرة لـ49 دولة بإمكانهم التقدم بطلب الحصول على التأشيرة إلكترونيًا أو عند الوصول للمملكة، أما بقية الدول بإمكانهم الحصول على التأشيرة من البعثات السعودية الأقرب لمكان إقامتهم.

ويمكنك الاطلاع على شروط الحصول على تأشيرة السياحة للسعودية من هنــــــا.