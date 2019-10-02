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تحرير 1323 محضر متنوع خلال حملات اليوم الواحد المفاجئة بمراكز أسيوط

تحرير 1323 محضر متنوع خلال حملات اليوم الواحد المفاجئة بمراكز أسيوط

"التنظيم والإدارة" يعتمد مركز تدريب "تجارة المنصورة" لإعداد القادة

"التنظيم والإدارة" يعتمد مركز تدريب "تجارة المنصورة" لإعداد القادة

خبير: الاقتصاد القطري يشهد حالة من التراجع والتدهور بعد الحصار العربي

خبير: الاقتصاد القطري يشهد حالة من التراجع والتدهور بعد الحصار العربي

النقل: تطوير 166 محطة سكة حديد

النقل: تطوير 166 محطة سكة حديد

مستشار سانت كاترين للقبائل عن افتتاح متحف السادات: اجتمع فيه بمشايخنا

مستشار سانت كاترين للقبائل عن افتتاح متحف السادات: اجتمع فيه بمشايخنا

"بلدنا أمانة".. ندوة لقومي المرأة في أسيوط عن محاربة الشائعات

"بلدنا أمانة".. ندوة لقومي المرأة في أسيوط عن محاربة الشائعات

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فضيحة "مصطفى أبو تورتة" تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

6 تسريبات في ليلة واحدة.. الإخوان بين الفشل والفبركة والإرهاب

6 تسريبات في ليلة واحدة.. الإخوان بين الفشل والفبركة والإرهاب

كل ما تود معرفته عن الانتخابات البرلمانية التونسية 2019 في 6 أسئلة

كل ما تود معرفته عن الانتخابات البرلمانية التونسية 2019 في 6 أسئلة

معقود فى نواصيها الخير .. غرائب وعجائب الخيل العربي

معقود فى نواصيها الخير .. غرائب وعجائب الخيل العربي

"الكونتننتال".. أول مكان يستقبل جلسة عامة للنواب خارج مقر البرلمان

"الكونتننتال".. أول مكان يستقبل جلسة عامة للنواب خارج مقر البرلمان

بالدلتا والصحراء والبحر المتوسط.. 16 مشروع قانون للتنقيب عن البترول تحت القبة

بالدلتا والصحراء والبحر المتوسط.. 16 مشروع قانون للتنقيب عن البترول تحت القبة

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