نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس، غدًا الخميس، إذ يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس.

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على المتوسط جنوبية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 34

شبين الكوم 22 34

طنطا 21 33

دمنهور 19 32

الإسكندرية 18 33

بلطيم 18 32

مطروح 19 31

بورسعيد 23 31

دمياط 23 30

الزقازيق 20 34

الاسماعيلية 19 34

السويس 21 33

العريش 20 30

شرم الشيخ 26 34

الغردقة 23 35

مرسى علم 25 32

الفيوم 22 34

بني سويف 21 34

المنيا 18 35

أسيوط 19 35

سوهاج 20 35

قنا 21 36

الأقصر 21 38

أسوان 22 40

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 27 38

المدينة 27 40

الرياض 28 42

المنامة 31 39

أبو ظبي 30 39

الدوحة 30 40

الكويت 28 43

دمشق 11 32

بيروت 23 28

عمان 13 29

القدس 15 26

غزة 18 29

بغداد 22 41

مسقط 30 34

صنعاء 11 25

الخرطوم 26 35

طرابلس 20 26

تونس 18 26

الجزائر 15 24

الرباط 12 25

نواكشوط 26 34