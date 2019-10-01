يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، 1 أكتوبر 2019 طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار على مناطق من السواحل الغربية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 32

شبين الكوم 22 31

طنطا 23 31

دمنهور 23 30

الإسكندرية 24 29

بلطيم 22 29

مطروح 20 28

السلوم 20 28

سيوة 19 34

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 20 33

السويس 22 32

العريش 20 29

رفح 20 29

رأس سدر 22 29

نخل 16 29

نويبع 26 31

طابا 21 29

كاترين 15 30

الطور 25 30

شرم الشيخ 26 33

الغردقة 24 33

مرسى علم 26 33

الفيوم 22 32

بني سويف 21 32

المنيا 20 33

أسيوط 20 33

سوهاج 21 34

قنا 22 36

الأقصر 24 37

أسوان 24 38

أبوسمبل 23 37

الوادي الجديد 24 36

شلاتين 25 35

أبو رماد 25 34

حلايب 26 33

رأس حدربة 26 33

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 38

المدينة 29 40

القدس 17 27

الرياض 29 41

المنامة 31 38

أبو ظبي 29 40

الكويت 26 42

دمشق 13 33

بيروت 24 29

عمان 15 30