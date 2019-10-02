قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إنّ قطار الدولة انطلق نحو التقدم وتطوير الوطن انطلق، متابعا: "لن نتحدث إلا بقوة في الداخل والخارج، فالدولة قوية واقتصادها وجيشها".

وأضاف عبدالعال خلال الجلسة العامة اليوم، أنّ وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لتوصيل الحقيقة لكن البعض يتخذها وسيلة لنشر الشائعات والأكاذيب، وتابع: "نحن هنا في مصر أثبتنا أصالتنا ومناعتنا القوية، ونحاول تقويتها بإجراء العديد من الإصلاحات".

وشدد عبدالعال على أنّ ما قاله في جلسة أمس عن أنّ الفترة المقبلة ستشهد تغيرات سياسية وحزبية وإعلامية صحيحا وليس "كلام بنيم الناس بيه".