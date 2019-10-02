بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعد تأخر دام ساعة عن الموعد المحدد لها بالانعقاد في العاشرة صباحا. وتعد هذه الجلسة هي الثالثة من عمر دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول.

كان الدكتور علي عبد العال، اضطر لتأجيل الجلسة الافتتاحية، أمس، لمدة نصف ساعة؛ ليتمكن النواب من الحضور بالقاعة.

ويتولى المستشار محمود فوزي عمله، اليوم، داخل القاعة، عقب اختياره أمينا عاما للمجلس، خلفا للمستشار أحمد سعد الدين. وتشهد هذه الجلسة إعلان الإجراءات الخاصة بانتخابات اللجان النوعية بالمجلس، والتي تجرى لنحو 25 لجنة برلمانية لاختيار رئيس لكل لجنة ووكيلين وأمينا للسر.